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TEM Otoyolu'ndaki 6 aracın karıştığı zincirleme kazada milyonluk zarar!

TEM Otoyolu'nda 6 lüks aracın birbirine girmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçlar gördükleri hasarlarla milyonluk zarara uğradı.

15 Aralık 2020 Salı 15:53
TEM Otoyolu'ndaki 6 aracın karıştığı zincirleme kazada milyonluk zarar!
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TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde yola dökülen mazot yolun kayganlaşmasına neden olurken 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında ise milyonluk araçlar büyük zarar gördü. Toplam değeri 1 milyon lira civarında olan 6 araç kazaya karışırken BMW, Volvo, Volkswagen markalı lüks araçlar yoldan kaldırılana kadar yol trafiğe kapatıldı.

Düzce kesimi Büyük Melen mevki'inde meydana gelen kazada seyir halindeki araçlardan dökülen mazotlar yağmurla birleşmesi sonucu yolu kayganlaştırdı. Kayganlaşan yolda durmakta zorlanan Volkswagen marka bir otomobil önce Volvo marka bir otomobile çarptı. BMW marka otomobil ile Volkswagen marka cipin de aralarında olduğu toplam 4 araç önde kazaya karışan araçlara çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada toplam 6 araç zarar gördü.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kazada şans eseri yaralanan olmadığı anlaşıldı. Kazadan dolayı TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluşurken araçlar kaza yerine gelen çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Karayolları ekipleri kayganlaşmayı gidermek için yolda kumlama çalışması yaparken polis ekipleri bir süre trafiğe kapanan yolu kontrollü bir şekilde açılmasını sağladı.



Son Güncelleme: 15.12.2020 15:53
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Anahtar Kelimeler:
Tem OtoyoluZincirleme KazaTrafik Kazası
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