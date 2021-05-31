TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası oldu! İstanbul istikameti trafiğe kapalı

Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde bir tır kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç makas atarak dönünce arkadan gelen yolcu otobüsü ve 10’dan fazla araç birbirine girdi. Çok sayıda vatandaşın yaralandığı kazada İstanbul istikameti trafiğe kapanmış oldu.

Kaza, 04:45 sularında İzmit TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, yol üzerinde hareket halinde olan giyim malzemesi taşıyan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle makasladı ve yan döndü.

Çok sayıda insan yaralandı

Yağmur sonrası kaygan olan zeminde makaslayan tırın arkasında olan yolcu otobüsü ve 10 araç daha birbirine girdi. Kazada tır sürücüsü aracının içinde sıkıştı. Kaza sonrası ilk belirlemelere göre çok sayıda vatandaş yaralandı.

Kazayı gören kişilerin ihbar etmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan tır sürücüsünü kurtarmak için çalışmaya başlarken sağlık ekipleri ise yaralı kişilere ilk müdahaleleri yaptı.

İstanbul istikameti trafiğe kapalı

Kaza nedeniyle kapanan TEM Otoyolu İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler kazaya müdahale etmeye devam ediyor.