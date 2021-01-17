TEM Otoyolu'nda polis araçları birbirine girdi, 3 polis yaralandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde iki polis aracı çarpıştı. Kazada 3 polisin yaralandığı bildirildi.
TEM Otoyolu'nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti yönündeki yol ayrımında sabit duran trafik polisi aracına yolda ilerleyen sivil polis aracı çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralanan 2 trafik polisini ve sivil araçta bulunan polis memurunu ambulanslara alarak hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza yapan polis araçları olay yerinden çekiciler yardımıyla kaldırıldı.
Son Güncelleme: 17.01.2021 15:58