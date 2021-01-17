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TEM Otoyolu'nda polis araçları birbirine girdi, 3 polis yaralandı

Beşiktaş'ta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ilerlemekte olan sivil polis aracı TEM Otoyolu'nun yol ayrımında bekleyen trafik polisi aracına çarptı. Kazada 3 polis yaralandı.

17 Ocak 2021 Pazar 15:58
TEM Otoyolu'nda polis araçları birbirine girdi, 3 polis yaralandı
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde iki polis aracı çarpıştı. Kazada 3 polisin yaralandığı bildirildi.

TEM Otoyolu'nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti yönündeki yol ayrımında sabit duran trafik polisi aracına yolda ilerleyen sivil polis aracı çarptı. 

Etiler yol ayrımında saat 12.30 sıralarından meydana gelen kazada sivil trafik polis aracını kullanan polisin kontrolünden çıkan araç o sırada ayrımda sabit bekleyen trafik polisi aracını fark etmeyerek hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis aracı yol kenarındaki bariyerlerin altına girdi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden  sağlık ekipleri yaralanan 2 trafik polisini ve sivil araçta bulunan polis memurunu ambulanslara alarak hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza yapan polis araçları olay yerinden çekiciler yardımıyla kaldırıldı.



Son Güncelleme: 17.01.2021 15:58
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BeşiktaşTrafik Polis AracıSivil PolisTrafik KazasıTem Otoyolu
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