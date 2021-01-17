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TEM Ankara yolunda TIR yolu kapattı

Kocaeli’ne şiddetli kar yağması sonucu TEM Otoyolu’nda İzmit yolu geçişinde TIR, yolun karla kaplanması sonucu kaydı. Yolun kapanması sonucu olay yerine karayolları ekipleri gelerek TIR’ı yoldan çekmeyi başardı.

17 Ocak 2021 Pazar 13:23
TEM Ankara yolunda TIR yolu kapattı
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Birçok il de kar yağışı gösterirken kaza haberleri de artmaya başladı. Kocaeli yolu üzerinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile yolları kapatan kar sabah saatlerinde TEM otoyolunda İzmit geçişi Gültepe mevkiinde TIR’ın yoldan geçmesi ile kar sonucu kayması ile yol kapandı.  Yolu tamamen kapatan TIR yüzünden diğer araçların geçmesi engellendi.



Kar yağışının hala devam etmesi sonucu araçlarını hareket ettiremeyen vatandaşlar ise otomobil içlerinde beklemeye koyuldu. Ankara istikametinin kapanması sonucu trafik yoğunlaştı. Olay yerine Karayolları ekipleri gelerek TIR çekilmesi için çekici çağrıldı.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 13:23
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Anahtar Kelimeler:
TırAnkaraKocaeli
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