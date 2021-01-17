TEM Ankara yolunda TIR yolu kapattı

Birçok il de kar yağışı gösterirken kaza haberleri de artmaya başladı. Kocaeli yolu üzerinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile yolları kapatan kar sabah saatlerinde TEM otoyolunda İzmit geçişi Gültepe mevkiinde TIR’ın yoldan geçmesi ile kar sonucu kayması ile yol kapandı. Yolu tamamen kapatan TIR yüzünden diğer araçların geçmesi engellendi.





Kar yağışının hala devam etmesi sonucu araçlarını hareket etemeyen vatandaşlar ise otomobil içlerinde beklemeye koyuldu.istikametinin kapanması sonucu trafik yoğunlaştı. Olay yerine Karayolları ekipleri gelerek TIR çekilmesi için çekici çağrıldı.