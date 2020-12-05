Televizyonu olmadığı için yasağı duymayan boyacı, saatlerce müşteri bekledi

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte Gaziantep’in sokakları sessizliğe büründü. Sabah saatlerinde 11 yıldır aynı parkta boyacılık yapan 43 yaşındaki Orhan Özcan, evde televizyonu olmadığı için kısıtlamadan haberi olmadığını söyleyerek uzun süre müşteri bekledi.

Yasağı zabıtadan öğrendi

Günün ilk saatlerinden itibaren tezgahını açıp bekleyen Özcan, boş sokakta saatlerce müşteri gelmesini bekledi. Özcan’ı gören zabıta ekipleri, yanına giderek sokağa çıkmanın yasak olduğunu söylediklerinde üzücü gerçek ortaya çıktı.

‘’Gelirim yok, maaş almıyorum’’

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Özcan çalışmak zorunda olduğunu belirterek, başka bir yerden maaş almadığını ve gelirinin olmadığını söyledi. Özcan'ın ''Ne yapayım, gidip kime el açayım'' sözleri ise yürek dağladı.

Özcan, cezai işlem uygulanmadan zabıtalar tarafından uyarılarak evine gönderildi.