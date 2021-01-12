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Telegram kurucusundan açıklama geldi: “Telegram’ın hesap vereceği hissedarlar veya reklamverenler yoktur.”

WhatsApp gizlilik sözleşmesi değiştirdikten sonra birçok kullanıcı Telegram uygulamasını kullanmaya başladılar. Kullanıcılar Telegram’daki bilgilerinin üçüncü bir kişi tarafından öğrenilip öğrenilmeyeceğini merak etmeye başladı. Bunun üzerine Telegram kurucusu Pavel Durov’dan beklenen açıklama geldi.

12 Ocak 2021 Salı 20:13
Telegram kurucusundan açıklama geldi: “Telegram’ın hesap vereceği hissedarlar veya reklamverenler yoktur.”
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WhatsApp gizlilik sözleşmesi değiştirdikten sonra birçok kullanıcı arama, mesajlaşma ve yakınları ile görüntülü konuşma yapabilmek için Telegram uygulamasını kullanmaya başladılar. Telegram uygulamasını kullanmaya başlayan kullanıcıların ise aklına bilgilerini üçüncü bir kişi tarafından öğrenilip öğrenilmeyeceği konusu takıldı. Bu sorular üzerine Telegram’ın kurucusu olan Pavel Durov’dan açıklama geldi. Telegram’da son günlerde büyük artış yaşandığını belirten Durov gizlilik ile ilgili şu sözleri söyledi: “Diğer popüler uygulamaların aksine, Telegram'ın hesap vereceği hissedarlar veya reklamverenler yoktur. Ağustos 2013'te kullanıma açıldığımız günden beri kullanıcılarımızın özel verilerinin tek bir baytını üçüncü taraflarla paylaşmadık. Çünkü Telegram'ı bir kuruluş veya uygulama olarak görmüyoruz. Bizim için Telegram bir fikirdir, bu gezegendeki herkesin özgür olma hakkı olduğu düşüncesidir.” 2021 yılının ilk haftalarından Telegram kullanıcı sayısının 500 milyonu geçtiğini ve hala artmaya devam ettiğini açıklayan Pavel Durov: “Yarım milyar aktif kullanıcı ile Telegram, mahremiyet ve güvenliğe adanmış bir iletişim platformu arayanlar için en büyük sığınak haline geldi. Bu sorumluluğu çok ciddiye alıyoruz. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız.” ifadelerini kullandı. 



Son Güncelleme: 12.01.2021 20:13
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Anahtar Kelimeler:
TelegramGizlilik SözleşmesiWhatsApp
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