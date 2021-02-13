Tekne'deki doğum günü partisi pahalıya patladı

Ülkemizde etkisini gösteren Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında birçok işletme geçici olarak kapatılmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile kapatılan gece kulüplerinde yapılan denetimlerde, tekneden müzik sesi geldiği tespit edildi.

Tekneden müzik sesleri geldi

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde denetimlere devam eden polis ekipleri, Kuruçeşme’de bir tekneden yüksek sesli müzik geldiğini fark etti. Olay üzerine tekneye baskın düzenleyen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yatta doğum günü partisi yapıldığını gördü.

Doğum günü partisinde ceza yağdı

Yatta doğum günü eğlencesi düzenlendiğini tespit eden ekipler, kişilerin sokağa çıkma yasağına uymadığı ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Partinin sonunu getiren ekipler, yatta bulunan 12 kişiye toplamda 45 bin 500 lira ceza kesti.