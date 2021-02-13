İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Tekne'deki doğum günü partisi pahalıya patladı

Beşiktaş Kuruçeşme'de bir tekneden müzik sesi geldiğini fark eden polis ekipleri, tekneye baskın düzenledi. Baskında, içeride doğum günü partisi yapıldığının tespit edilmesi üzerine 14 kişiye toplam 45 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 18:04
Tekne'deki doğum günü partisi pahalıya patladı
Takip Et:

Ülkemizde etkisini gösteren Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında birçok işletme geçici olarak kapatılmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile kapatılan gece kulüplerinde yapılan denetimlerde, tekneden müzik sesi geldiği tespit edildi.

Tekneden müzik sesleri geldi

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde denetimlere devam eden polis ekipleri, Kuruçeşme’de bir tekneden yüksek sesli müzik geldiğini fark etti. Olay üzerine tekneye baskın düzenleyen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yatta doğum günü partisi yapıldığını gördü.

Doğum günü partisinde ceza yağdı

Yatta doğum günü eğlencesi düzenlendiğini tespit eden ekipler, kişilerin sokağa çıkma yasağına uymadığı ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Partinin sonunu getiren ekipler, yatta bulunan 12 kişiye toplamda 45 bin 500 lira ceza kesti.

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 18:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TeknePartiKuruçeşmeBeişktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul barajları yüzde 46 oranında doldu
İstanbul barajları yüzde 46 oranında doldu
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem!
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem!
Van'da bir markette çıkan yangında 2 itfaiye eri ve 8 vatandaş yaralandı
Van'da bir markette çıkan yangında 2 itfaiye eri ve 8 vatandaş yaralandı
Van'da bir bankanın müdür yardımcısının 795 bin TL'yi zimmetine geçirdiği ortaya çıktı
Van'da bir bankanın müdür yardımcısının 795 bin TL'yi zimmetine geçirdiği ortaya çıktı
Son dakika... Eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Son dakika... Eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Samsun'da Derbent Gölü'ne düşen araçta hayatını kaybeden sürücünün oğlunun da 8 yıl önce aynı şekilde hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Samsun'da Derbent Gölü'ne düşen araçta hayatını kaybeden sürücünün oğlunun da 8 yıl önce aynı şekilde hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Popüler Haberler

Gönül Dağı Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu biyografisi
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
13 Şubat 2021 Cumartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 13 Şubat 2021 Cumartesi Dünya genelinde vaka sayısı
Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Gönül Dağı tekrar bölümleri ne zaman?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisindeki Döndü karakteri kimdir? Feyza Işık nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Taner’i kim canlandırıyor? Berk Atan'ın biyografisi
Gönül Dağı dizisi Cemile karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nazlı Pınar Kaya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinin Zahide'yi Ecem Özkaya'nın hayat hikayesi!
Şerbetçi otunun faydaları nelerdir? Şerbetçi otu nelere iyi gelir ve nasıl tüketilir?
Her Yerde Sen Merve Kimdir? Gerçek Adı Nedir? Deniz Işın Hakkında Bilgiler
Kanalların yayın akışları 20 Eylül Cuma- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
2020 hac kura sonuçları sorgula - Diyanet.gov.tr hacı adayları kura sonuçları sorgulama sayfası
Kim Milyoner Olmak İster başvuru durumu sorgulama! Kim milyoner olmak ister başvurum ne durumda?
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan yaşı ve oynadığı diziler
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonucu sorgulama ve öğrenme
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Gönül Dağı dizisi Musa karakteri kimdir? Nuri Gökaşan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.