Tekirdağ'da yaşanan trafik kazası sonucunda 2 kişi yaralandı!

Tekirdağ'da ki kaza Malkara Süleyman Paşa yolu Otogar kavşağında yaşandı. Yapılan açıklamalara göre tali yoldan Keşan istikametinden Malkara istikametine doğru giden İbrahim Güreşçi (40) 34 UJ 663 plakalı aracı ile otogar kavşağı istikametinde seyir halinde olan Ziya Durak’ın 59 LE 139 plakalı aracına çarptı. Kaza esnasında çevrede ki vatandaşlara bir şey olmazken yaralanan sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Malkara Devlet Hastanesine gönderildi.