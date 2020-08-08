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Tekirdağ'da yaşanan trafik kazası sonucunda 2 kişi yaralandı!

Tekirdağ'da bugün yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken sonrasında Malkara Devlet Hastanesine sevk edildi. Son bilgilere göre Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 21:15
Tekirdağ'da yaşanan trafik kazası sonucunda 2 kişi yaralandı!
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Tekirdağ’da bugün itibari ile gerçekleşen trafik kazasında 2 vatandaş yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonrasında yaralı vatandaşlar Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 


Tekirdağ'da ki kaza Malkara Süleyman Paşa yolu Otogar kavşağında yaşandı. Yapılan açıklamalara göre tali yoldan Keşan istikametinden Malkara istikametine doğru giden İbrahim Güreşçi (40) 34 UJ 663 plakalı aracı ile otogar kavşağı istikametinde seyir halinde olan Ziya Durak’ın 59 LE 139 plakalı aracına çarptı. Kaza esnasında çevrede ki vatandaşlara bir şey olmazken yaralanan sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Malkara Devlet Hastanesine gönderildi.  



Son Güncelleme: 08.08.2020 21:15
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