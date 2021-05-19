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Tekirdağ'da ticari araç su borusuna çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'da TESKİ tarafından yapılan çalışmalar nedeni ile dışarda bulunan su borusuna Cengiz Eldek yönetimindeki ticari araç çarptı. Çarpma sebebi ile sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:38
Tekirdağ'da ticari araç su borusuna çarptı: 1 yaralı
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Tekirdağ’a bağlı Süleymanpaşa ilçesinde su borusuna çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı. Şahıs sağlık ekipleri tarafından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olay Tekirdağ’a bağlı Süleymanpaşa ilçesind yaşandı. Cengiz Eldek’in kullandığı 59 DN 187 plakalı ticari araç Kumbağ Altınova Mahallesi’nde TESKİ tarafından yapılan çalışmalar nedeni ile dışarıda bulunan su borusuna çarptı. Kazayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler Eldek’i araçta sıkıştığı yerden çıkararak İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine götürdü. Kaza nedeni ile ağır yaralanan Cengiz Eldek tedavi altına alındı.

Herhangi bir uyarı levhası bulunmamasından mahalleliler şikayetçi olduklarını belirtirken emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 19.05.2021 23:38
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Anahtar Kelimeler:
TekirdağKaza
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