Tekirdağ'da ticari araç su borusuna çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’a bağlı Süleymanpaşa ilçesinde su borusuna çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı. Şahıs sağlık ekipleri tarafından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olay Tekirdağ’a bağlı Süleymanpaşa ilçesind yaşandı. Cengiz Eldek’in kullandığı 59 DN 187 plakalı ticari araç Kumbağ Altınova Mahallesi’nde TESKİ tarafından yapılan çalışmalar nedeni ile dışarıda bulunan su borusuna çarptı. Kazayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler Eldek’i araçta sıkıştığı yerden çıkararak İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine götürdü. Kaza nedeni ile ağır yaralanan Cengiz Eldek tedavi altına alındı.

Herhangi bir uyarı levhası bulunmamasından mahalleliler şikayetçi olduklarını belirtirken emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.