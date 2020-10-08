Tekirdağ'da takla atan araçtan şans eseri burnu dahi kanamadan kurtuldu

08 Ekim 2020 Perşembe 01:04
Tekirdağ
’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazası
nda araçlardan birisi takla atarak savruldu. Çetin Emeç Bulvarı üzerinde yaşanan kazada Muhammed C. kontrolündeki otomobil ve İsmet Paşa Bulvarı’nda seyahat eden Alper D. kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın da etkisiyle Alper D. kontrolündeki otomobil önce kaldırıma çarptı sonra da taklalar atarak devrildi.
Araçtan bunu kanamadan çıkmayı başardı
Tekerleklerinden birisi kopan sürücü araçtan bunu dahi kanamadan çıkmayı başardı. Kaza sebebiyle sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde kazaya karışan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasından sonra kavşakta kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü.
Son Güncelleme: 08.10.2020 01:04
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