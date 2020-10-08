Tekirdağ'da takla atan araçtan şans eseri burnu dahi kanamadan kurtuldu

Araçtan bunu kanamadan çıkmayı başardı

’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda yaşanannda araçlardan birisi takla atarak savruldu. Çetin Emeç Bulvarı üzerinde yaşanan kazada Muhammed C. kontrolündeki otomobil ve İsmet Paşa Bulvarı’nda seyahat eden Alper D. kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın da etkisiyle Alper D. kontrolündeki otomobil önce kaldırıma çarptı sonra da taklalar atarak devrildi.

Tekerleklerinden birisi kopan sürücü araçtan bunu dahi kanamadan çıkmayı başardı. Kaza sebebiyle sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde kazaya karışan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasından sonra kavşakta kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü.