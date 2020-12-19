Tekirdağ'da feci kaza! İşe gitmek isterken canından oldu

Feci kaza, Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi’nde meydana geldi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, işe gitmek için evden çıkan isteyen Ramazan Dönmez minibüse bindi. Minibüsten inen ve karşıdan karşıya geçmek isteyen Dönmez'e, hızla gelen otomobil çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle Ramazan Dönmez’in bedeni yola savruldu. Olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık personelleri, Ramazan Dönmez’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın incelemesinden sonra Dönmez’in cesedi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrasında otomobilin sürücüsü Emrah U., gözaltına alındı.