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Tekirdağ Malkara'da araç takla attı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kontrolü sağlayamayınca araç takla attı. Takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralanırken olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

11 Ekim 2020 Pazar 23:45
Tekirdağ Malkara'da araç takla attı: 2 yaralı
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılan 2 yaralı daha sonrasında tedavileri için hastaneye kaldırıldı.


Yapılan açıklamalara göre 57 yaşında ki şoför Kenan Sonsöz’ün kullandığı 34 FV 5058 plakalı araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonrasında takla attı. Aracın takla atması sonrasında yaralanan şoför Sonsöz ve yolcu Süheyla Semra Sonsöz ilk müdahaleler sonrasında Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Son Güncelleme: 11.10.2020 23:45
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Anahtar Kelimeler:
TekirdağMalkara2 YaralıTrafik Kazası
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