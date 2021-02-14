Tekirdağ açıklarında Trol kapısı bulundu!

Trakya’da deniz dibinde yapılan çalışmalarda trol kapısı bulundu ve yüzeye çıkarıldı. Trol avcılığının yasak olduğu Marmara denizinde yapılan incelemeler sonucunda bulunan trol kapısı yapılan çalışmalar sonucunda yüzeye çıkarıldı.

Marmara Denizi’nde yasak olan trol avcılığı araştırmalarında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından deniz dibinde inceleme yapıldı. Yapılan inceleler sonucunda Barbaros Limanı derinlerinde 1 adet trol kapısı bulunurken trol kapısının denizden çıkarılması için çalışma başlatıldı.