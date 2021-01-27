Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında ilk etapta Çin'den getirilen 10 milyon doz koronavirüs aşılama süreci hızla devam ederken, Sağlık Bakanlığı korona virüs bilim kurulu bugün Bakan Koca başkanlığında toplandı.

Bilim kurulunun masasında geçtiğimiz ay getirilen tedbir ve kısıtlamalarında vakaların seyrine etkisi , Çin'den alınan 10 milyon doz aşının uygulanma süreci gibi önemli konular var.

Vatandaşların merak ettiği bir diğer konu ise mücadele kapsamında getirilen tedbirlerde esneme olacak mı? soruları var.

Tedbirler esnetilecek mi?

Tedbirlere esneme getirelicek mi? hususunda geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrı ayrı açıklamalar yapmıştı.

Erdoğan tedbirler konusunda bilim kurulu ile yapılacak fikir alışverişi sonrasında karar verileceğini ifade ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise aşılama sürecinin başarılı bir şekilde ilerlediğini, resmi kurumlar dışında yapılan açıklamaların dikkat alınmamasını istemişti.

Saat 17.00'da Bakan Koca başkanlığından başlayan toplantının halen devam ettiği ve toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yapılacağı gelen bilgiler arasında.