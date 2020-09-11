Tecavüz iddiasıyla gündeme gelen Didim belediye başkanı Atabay tutuklandığı iddialarını cevapladı

Aydın Didim ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kendisinden iş isteyen bir kadına tecavüz ettiği iddialarıyla gündeme yansımıştı. Özel görüntüleri çekerek şantajda kullandığı öne sürülen CHP’li belediye başkanı Atabay’a ilişkin adli süreç devam ediyor.

İddialar yalanlanmıştı

‘’Görevimin başındayım.’’

Atabay, hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak senaryosu hazırlanan ve ne konuşulacağı yazılan konuşmaların değil, söz konusu açıklamanın gazetecilerin önünde yapılmasını beklediğini söyledi. Bunu yapmak mecburiyetinde kalacaklarını aktaran Atabay, ‘’Eğer böyle bir suç işlediysem devletin ilgili kurumları benimle ilgili işlemi yapsın.’’ diye konuştu.

Bazı medya kuruluşlarının tutuklandığı yönünde haber yapmalarına ilişkin de konuşan Atabay, yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şuana kadar kendisi adına suç duyurusunda bulunulmadığını belirten Atabay, ‘’Görevimin başındayım.’’ diye konuştu.