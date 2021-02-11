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TDK Astronot kelimesi yerine Türkçe olarak ne önerdi?

Astronot kelimesi yabancı kökenli olduğu için yerine Türkçe bir kelime bulunmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TDK’dan cevap geldi. TDK, 2005 yılında ‘astronot’ kelimesi yerine zaten bir kelimenin önerilmiş olduğunu söyledi.

11 Şubat 2021 Perşembe 00:30
TDK Astronot kelimesi yerine Türkçe olarak ne önerdi?
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Dil konusuna el attığı için Cumhurbaşkanı’na teşekkür eden Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Gürer Gülsevin, Cumhurbaşkanı’mızın 4 yıl önce de bu konu ile ilgili ağırlık verdiğini belirtti.

 

Konuşmasına devam eden Gülsevin, 2005 yılında astronot kelimesi için Türkçe olan ‘gökmen’ kelimesinin önerildiğinin de altını çizdi.

 

Prof. Gülsevin, astronot kelimesinin 1928’de ingilizceye, 1968 yılında ise Türkçe sözlüğe girdiğini söyledi. TDK’nın yabancı kelimeler için verdiği Türkçe karşılıkların tamamı ile öneri olduğunu ve kullanım zorunluluğunun olmadığını söyledi. TDK’nın önerdiği kelimelerin en doğrusu olduğunun düşünülmemesi gerektiğini belirten Gülsevin, halkımızın ürettiği kelimelerin de çok güzel olabileceğini söyledi.



Son Güncelleme: 11.02.2021 00:30
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Anahtar Kelimeler:
AstronotTdkGökmen
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