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TCK 316. madde nedir? TCK 316. madde hangi suçları kapsıyor? TCK 316. madde kapsamı

Gece geç saatlerde emekli amiraller tarafından yayımlanan bildiri Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Yayımlanan bildiriye tepkiler gelmeye devam edilirken Ankara Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma açıldı. Açılan soruşturma ise TCK 316. maddeden açıldı. TCK 316. madde detayları haberimizde yer alıyor. İşte ayrıntılar.

04 Nisan 2021 Pazar 21:31
TCK 316. madde nedir? TCK 316. madde hangi suçları kapsıyor? TCK 316. madde kapsamı
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Ülke gündemine bomba gibi düşen emekli amiraller bildirisine tepkiler gecikmeden gelmeye başladı. Hükümet muhalefet kanadından yapılan açıklamada emekli amirallere tepki vardı. AK Parti yöneticileri MHP konuya sert tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bildiriyi zevzeklik olarak nitelendirdi. 

Bildiri tepkiler devam ederken savcılık re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma'nın TCK 316. maddeden yürütüldüğü daha sonra ortaya çıktı. TCK 316. madde Anayasal Düzene Karşı işlenen suçlar kapsamında.

Madde şu şekilde;

Madde 316 - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.



Son Güncelleme: 04.04.2021 21:31
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Anahtar Kelimeler:
AmiralBildiriTck 316
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