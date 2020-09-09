TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

09 Eylül 2020 Çarşamba 19:14
TBMM
İnsan Kaynakları birim personelinden 34 yaşındaki İ.S. yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Cuma günü rahatsızlanıp hastaneye başvuran İ.S.’nin hastanede yatarak tedavi görmesine gerek duyulmadığı ve evinde istirahat ettiği aktarıldı.
TBMM İnsan Kaynakları çalışanının ateşinin geçtiğimiz gün yükselmesiyle birlikte hastaneye yatırılıp gece hayatını kaybettiği aktarıldı. Pandemi tedbirleri çerçevesinde idari izne ayrıldığı aktarılan TBMM personelinin ailesinin de coronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Son Güncelleme: 09.09.2020 19:14
Takip Et: