TBMM Başkanı Mustafa Sentab'tan şaşırtan açıklama geldi

Sıkça konuşulan konulardan olan Türkiye kardeşliği ve birlik olduğu ülkeler artmaya devam ediyor. Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye dostluğu hakkında ilk açıklama ise Başkan Mustafa Sentab’tan geldi. Yapılan açıklama şu şekilde;

Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeşliği, ‘bir ülke, iki devlet’ hedefi altında ebedî olacaktır’ dedi.

Büyük Millet Meclisi Başkanı, “Daha önce dışişleri bakanları düzeyinde üçlü bir platform vardı” dedi. “Şimdi böyle bir platform yasama yapıları düzeyinde geliştiriliyor.”

Şentop, “Gelecekte üç ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için devlet başkanları düzeyinde uluslararası bir platform ve mekanizma geliştirilecektir.” dedi. “Bugün bu alanda önemli bir adım atılacağını umuyoruz.”

Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan arasında özel bir birlik, dostluk ve kardeşlik var” dedi.

Şentop, İkinci Karabağ Savaşı sırasında Türkiye’nin Azerbaycan’a siyasi ve manevi destek verdiğini hatırlattı.

Büyük Millet Meclisi Başkanı, “Pakistan, Azerbaycan’ı açıkça destekleyen bir ülkedir” dedi.