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Tazmanya'da düşen meteor görenleri büyüledi!

Avusturalya'ya bağlı Tazmanya kıyılarında araştırma yapan bir geminin kamerasına yansıyan görüntüler görenleri büyüledi. Dünya'ya düşen bir meteorun an be an kameralara yansıdığı o görüntüler hakkında geminin müdürü ve sorumlusu açıklamalarda bulundu.

22 Kasım 2020 Pazar 01:01
Tazmanya'da düşen meteor görenleri büyüledi!
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Avusturalya’da bir geminin kameraları tarafından meteorun düşüş anları anbean kaydedildi. Tazmanya’da gerçekleşen olayda Investigator isimli bir araştırma gemisinin kameraları tarafından kaydedilen anlar heyecan uyandırdı.

Araştırma gemisinin müdürü John Hooper görüntülere ilişkin konuşurken, gördükleri görüntüden inanılmaz etkilendiklerini, meteorun boyutunun ve parlaklığının inanılmaz olduğunu açıklarken gemiden sorumlu Glen Nagle ise Dünya’ya düşen tonlarca uzay enkazının çoğunun ıssız bölgelere düşmesinden dolayı görülemediğini açıkladı.


Gökyüzünü aydınlatarak Dünya atmosferine giriş yapan meteor görüntüsü ile görenleri adeta büyüledi.

Meteorun düşme anı kameralara böyle yansıdı:

VİDEO




Son Güncelleme: 22.11.2020 01:01
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Anahtar Kelimeler:
MeteorDüşmesiTazmanya
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