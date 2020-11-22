Tazmanya'da düşen meteor görenleri büyüledi!

Avusturalya’da bir geminin kameraları tarafından meteorun düşüş anları anbean kaydedildi. Tazmanya’da gerçekleşen olayda Investigator isimli bir araştırma gemisinin kameraları tarafından kaydedilen anlar heyecan uyandırdı.

Araştırma gemisinin müdürü John Hooper görüntülere ilişkin konuşurken, gördükleri görüntüden inanılmaz etkilendiklerini, meteorun boyutunun ve parlaklığının inanılmaz olduğunu açıklarken gemiden sorumlu Glen Nagle ise Dünya’ya düşen tonlarca uzay enkazının çoğunun ıssız bölgelere düşmesinden dolayı görülemediğini açıkladı.

Gökyüzünü aydınlatarak Dünya atmosferine giriş yapan meteor görüntüsü ile görenleri adeta büyüledi.

Meteorun düşme anı kameralara böyle yansıdı:

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