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Tatilciler Bozcaada'yı çöplüğe çevirdi

Çanakkale'nin en sevilen yerlerinden olan Bozcaada tatilci akınına uğruyor.18 kişilik belediye ekibi günde 10 bin kişiye hizmet vermeye çalışırken bazı tatilcilerin yaptıkları çevre kirliliği pes dedirttirdi.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:36
Tatilciler Bozcaada'yı çöplüğe çevirdi
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Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yoğun tatilci akınına uğrayan Bozcaada’nın çöplüğe bürünen sahilleri sokakları ve piknik yerleri pes dedirttirdi.


Her gün 20 bin kişi ağırlamaya çalışan ilçede vurdum duymaz tatilcilerin yaptıklarını fotoğraflarla paylaşan Yılmaz bu duruma dikkat çekerek gelen ziyaretçileri uyardı.18 kişilik ekibin yoğun bir şekilde çalıştığından bahseden Yılmaz ilçenin bu durumda olması gerçekten üzücü ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 15.08.2020 15:36
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Anahtar Kelimeler:
BozcaadaKirlilik
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