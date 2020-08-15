Tatilciler Bozcaada'yı çöplüğe çevirdi

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yoğun tatilci akınına uğrayan Bozcaada’nın çöplüğe bürünen sahilleri sokakları ve piknik yerleri pes dedirttirdi.

Her gün 20 bin kişi ağırlamaya çalışan ilçede vurdum duymaz tatilcilerin yaptıklarını fotoğraflarla paylaşan Yılmaz bu duruma dikkat çekerek gelen ziyaretçileri uyardı.18 kişilik ekibin yoğun bir şekilde çalıştığından bahseden Yılmaz ilçenin bu durumda olması gerçekten üzücü ifadelerini kullandı.