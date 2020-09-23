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Taşeron işçilere TİS'den müjdeli haber geldi! Yapılan duyuru herkesin yüzünü güldürecek

Taşeron işçilerin uzun zamandan beri beklediği düzenlemeler ve iyileştirmeler gündeme getirildi. Taşeron işçi olarak çalışan vatandaşlarımız en sonunda o ödemeyi alabilecek. Taşeron işçilerin ücretlerinde ve çalışma hayatında yapılan düzenlemelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

23 Eylül 2020 Çarşamba 20:25
Taşeron işçilere TİS'den müjdeli haber geldi! Yapılan duyuru herkesin yüzünü güldürecek
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TİS Ödemesi 2020 İçin Beklenen Müjdeli Haber Geldi Mi?

4D taşeronları tarafından uzun süredir tartışılan TIS ödemeleri ile ilgili karar merakla bekleniyor. Maalesef önceki toplantıda beklenen iyi haber gelmemiş ve TİS ödemesine ilişkin herhangi bir karar alınmamıştı. Uzun süredir beklenen yeni randevu, Kuran virüsü salgını nedeniyle salgının ilan edilmesinin ardından zorunlu olarak ertelendi. İlk etapta yapılan açıklamada, toplantının Kuran virüsü nedeniyle 3 ay ertelendiği açıklandı.

Hak İş sendikası başkanı Mahmut Arslan, ilgili yetkililerden yaptığı açıklamada, “İşçilerin kanunen başka bir sendikaya üye olmaya zorlanmasını kabul edemeyiz. Sendikal örgütlenme ancak sendikal özgürlükle mümkündür. Örgütlenme özgürlüğünün önündeki bu engeli kaldırmayı umduğumuzu belirterek, personel değişikliklerini kabul edemeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Taşeron İşçiler Tarafından Düzenleme ve İyileştirilme Yapılması İstenen 5 Önemli Konu Başlığı Nedir?


Taşeron çalışanlara Atanma Hakkı Verilmesi: Taşeron işçilere öncelikle kayıtsız şartsız ama çok gerekliyse şartlı olarak atanma hakkı verilmesini isterler. Aile birliklerinin bozulduğunu belirten taşeron işçiler, bu nedenle ilk toplantıda atanma hakkı talebinde bulunuyor.

Taşeron işçilerin ücretlerinde artış: Seviyenin enflasyon oranının üzerine çıkarılması, böylece işçilerin ücretlerinin yükseltilmesi gerekiyor.

Taşeron işçilerin iş tanımı: Bu en büyük sorunlardan biri olarak kabul edilir.

Taşeron işçilerin yüzde ayarlaması: Ücretleri yeniden belirlemek için yüzde ayarlamasını kullanın.

Taşeron işçiler için sosyal ödemelerini iyileştirin: Eğitim ödenekleri ve tatil ödenekleri gibi yapılan yardımların ödenmesini iyileştirilmesi talebinde bulunuyorlar.



Son Güncelleme: 23.09.2020 20:25
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Anahtar Kelimeler:
Taşeron IşçiZam
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