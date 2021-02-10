Tartıştığı arkadaşından 6 kurşun yedi!

Sakarya Arifiye’de 26 yaşındaki Nihat G. ve ailesi hurda malzemeler alıp sattıkları bir dükkan işletiyordu. Nihat G. ve dükkanın önüne gelen arkadaşı arasında tartışma çıktı. Arkadaşı, yanında getirdiği silahla Nihat G.’ye 6 el ateş etti. Silah seslerini duyanlar 112’ye haber verdi. Dükkanın olduğu yere ambulans geldi. Nihat G.’nin ilk müdahalesi orada yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nihat G.’nin bağındaki 6 kurşun çıkartıldı. 6 el ateş ederek Nihat G.’yi yaralayan kişi kaçtı. Polis ekipleri, saldırganın yakalamak için çalışma başlattı.