Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!

İstanbul Büyükçekmece’de Halkalı Merkez Mahallesi’nde ilginç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Turgay E. Akrabaları ile tartıştığı sırada dengesini kaybedip balkondan aşağı düştü. Bu anlar karşı binadan çekim yapan bir kişinin kamerasına yansıdı.

DHA’da yer alan habere bakıldığında Turgay E. Ve akrabaları arasında bir tartışma çıktı. Turgay E. Evinin balkonundan dahil olduğu tartışma sırasında aşağıdaki kişilere tencere fırlatmak isterken dengesini kaybetti ve aşağı düştü.

Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı

Turgay E. Balkondan aşağı düşmesi sırasında karşı binadan bir mahalleli düşüş anını kayıt altına aldı. Balkondan düşen Turgay E. Ambulans ile hastaneye götürüldü. Tedavisi sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen Turgay E. Ve akrabalarının ifadeleri polisler tarafından alındı. Görüntüleri çeken kişinin babası Hüsamettin Görgülü olayı şu ifadeler ile anlattı;

"İçeride kavga ettiler. Annesi ve kardeşi kaçıp dışarı geldiler. O da balkona çıkıp aşağı bir şeyler atmaya başladı. Atarken kendi düştü. Görüntüyü benim kızım çekti. Sonra ambulans geldi ve hastaneye götürdüler. Kavga içeride oldu"