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Tartışma yaratacak genelge bu sefer Emniyetten! Artık görüntü kaydetmek yasak!

Çağdaş Hukukçular Derneği, polislerin görüntülerinin alınmasını yasaklayan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini yayınladı. Bu genelge ile birçok kişi tartışma konusu yaratırken Emniyet sessiz kaldı. Polislerin görüntüleri artık kaydedilmeyecek mi? Ayrıntılar haberimizde

30 Nisan 2021 Cuma 16:03
Tartışma yaratacak genelge bu sefer Emniyetten! Artık görüntü kaydetmek yasak!
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Son dakika haberine göre Çağdaş Hukukçular Deneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, eylemler sırasında ses ve görüntü alınmasını yasaklayan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini yayınladı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise genelgede, ülkemizde gerçekleşen eylemler sırasında polis memurlarının görüntüleri ve sesleri kaydedilmesi ve engellenmesi gerektiğini söyledi. Bu işlemi yapan kişilere ise haklarında adli işlem başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Söz konusu ‘özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği’ gerekçesi ile polis görevlilerin siviller tarafından ses ve görüntü kaydedilmesi memurun görevi yapmayı engellemesi gerekçesi öne atıldı.

Genelgede “Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek danışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi" ifadelerine yer verdi.

ÇHD İstanbul şubesi ise twitterdan paylaşımda bulundu. Genelgede 1 Mayısıs öncesi personelini garantiye alma’ genelgesi yazılı ile dağıtım yerlerine evrakın çıktısını intenette paylaştı. Olayla ilgili birçok kişi bu konunun gereksiz olduğunu savunurken, bazıları ise doğru bir karar olduğunu açıkladı. Gündemi etkileyen genelde tartışma konusu yarattı.
 




Son Güncelleme: 30.04.2021 16:03
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Anahtar Kelimeler:
EmniyetÇağdaş Hukukçular DerneğiPolisGörüntü
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