İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
Son Dakika
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği...
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Son Dakika
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad...
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...

Tarsus'ta kamyonet tipi araç bariyerlere çarpıp takla attı: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir otomobil takla attı. Ters yatıp durabilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 22:30
Tarsus'ta kamyonet tipi araç bariyerlere çarpıp takla attı: 2 yaralı
Takip Et:

Mersin’in Tarsus ilçesinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Doğan Tesisleri bölgesinde takla atan kamyonet tipi araç ters yatarak durabildi. Aracın yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla attığı öğrenildi.

Korkunç kazada aracın sürücüsü ve araçta bulunan diğer kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıları araçtan çıkardıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan kaza yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 22:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KazaTarsus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli'nde kaçakçılık operasyonu: 157 kilogram kaçak nargile tütünü yakalandı!
Kocaeli'nde kaçakçılık operasyonu: 157 kilogram kaçak nargile tütünü yakalandı!
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da genç bir kadın sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından vuruldu!
Diyarbakır'da genç bir kadın sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından vuruldu!
Adana'da yoldaki demir bariyerleri çalan kişi suçüstü yakalandı
Adana'da yoldaki demir bariyerleri çalan kişi suçüstü yakalandı
İki çocuğun tüfekle oyunu kanlı bitti
İki çocuğun tüfekle oyunu kanlı bitti
Kayseri'de cenaze töreni sonrası bir mahalle karantinaya alındı
Kayseri'de cenaze töreni sonrası bir mahalle karantinaya alındı

Popüler Haberler

Survivor 2021 23. bölüm fragmanı 8 Şubat 2021 Pazartesi
Emanet 117. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı Kanal 7
Göz kapağı estetiği ne kadar? 2021
SMS e-devlet ile HES kodu alma ve sorgulama ekranı
O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?
Emanet 110. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 5 Şubat Cuma Kanal 7
‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının doktoru Arif Verimli ayrıldı mı?
Özel hastane ücretleri 2021'de ne kadar oldu? Diş teli tedavisi ücretleri ne kadar?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Sahte gelin Melisay Tosun tutuklandı mı? Sahte Gelin Melisay Tosun ve Serkan Yıldırım olayı nedir?
Halkbank 2021 esnaf Kredisi başvuruları nasıl yapılır, şartlar nelerdir?
YÖK 6 GB bedava internetten faydalanacak üniversite öğrencileri kimler?
İhtiyaç sahiplerine 1300 TL devlet yardımı ödemesi
Hulusi Kentmen kimdir? Hulusi Kentmen filmleri nelerdir?
TV8 Sağlam Geziyoruz programının adı Yollardayız olarak değişti!
İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Yurtta kar yağışı ne zamana kadar etkili olacak, ne zaman duracak?
CZN Burak'ın Dubai'deki restoranı neden kapatıldı, açılacak mı?
Selena dizisinin Zülfikar'ı Ümit Erdim'in hayat hikayesi!
Sol Yanım final bölümünde neler olacak?
Çukur dizisi final mi yapıyor? Show tv fenomen dizi Çukur bitiyor mu?
Cemreler havaya, suya, toprağa ne zaman düşer? Baharın müjdecisi 2021 cemre tarihleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.