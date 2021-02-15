Tarsus'ta kamyonet tipi araç bariyerlere çarpıp takla attı: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Doğan Tesisleri bölgesinde takla atan kamyonet tipi araç ters yatarak durabildi. Aracın yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla attığı öğrenildi.

Korkunçda aracın sürücüsü ve araçta bulunan diğer kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıları araçtan çıkardıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan kaza yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.