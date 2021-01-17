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Tarsus Şelalesi’nde suların çekilmesi ile Roma kaya mezarları ortaya çıktı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Tarsus Şelalesinde şok görüntüler ortaya çıktı. Suların geri çekilmesi ile Bizans İmparatoru 1. Justinyen dönemine ait Roma kaya mezarları ortaya çıktı.

17 Ocak 2021 Pazar 15:01
Tarsus Şelalesi’nde suların çekilmesi ile Roma kaya mezarları ortaya çıktı!
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6’ncı yüzyıldan bu yana kalıntılarını saklayan ve günümüze kadar gelen Roma kaya mezarları görenleri şoke etti. Bizans İmparatoru 1. Justinyen tarafından Tarsus bölgesinde zamanında baskınlardan korumak için Berdan Irmağı yatağının yönünü değiştirmek istemesi üzerine sular altında kalan Tarsus Şelalesi o bölgede 10 metre içinde bulunan konglomera kaya ve mezar, odalar bulundu. 

Günümüz sorunu kuraklık nedeni ile suların geri çekilmesi Tarsus Şelalesini ’de etkilemiş durumda.  Berdan Barajının ırmağa su göndermemesi sebebi ile uzun zamandır ilk defa bu kadar susuz kalan şelale zor zamanlar geçirmekte.

Kaya mezarları halen orijinalliğini koruyor!

Sosyolog Turizmci Nadir Durgun ifadelerine göre kaya mezarlarının ve inşa edilen odaların halen orijinalliğini koruduğunu söylüyor. Durgun: “Tarsus Şelalesi altındaki Roma kaya mezarlarının bulunduğu yerdeyiz. Normalde buraya girmek çok zor. Üzerinden aşırı su aktığı için girilmesi mümkün olmuyor. Ama kuraklık olduğu için girebildik. Üzerimizden Berdan Nehri akıyor. Normalde bu nehir Antik Çağ'da şehrin tam merkezinden akıyordu. İsmi o dönemde Kydnos. Şehir merkezinden akarak lagüne dökülüyordu.” İfadelerine yer verdi.

BAÇ KÖPRÜSÜ

Eski zamanlarda bahar aylarında aşırı yağışın olması üzerine karların erimesi sonucu nehirin taşınmasını gören Justinyen nehrin yatağını değiştiriyor. Yatağın değişmesi ile şelalelerin oluşması ise bu devirden kaldığı söyleniyor. Justinyen yatağın yerini değiştirmekle kalmayıp şu an ki bulunan Baç Köprüsünü de inşa ederek Mersin şehrinin diğer oluşabilecek su baskınlarından kurtarıyor.

TARSUS ŞELALESİ 



Son Güncelleme: 17.01.2021 15:01
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Anahtar Kelimeler:
MersinTarsusBaç KöprüsüTarsus şelalesiJustinyen
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