Tarsus - Mersin yolunda takla atan aracın şoförü yaralandı!

Tarsus – Mersin otoyolunda seyir halinde ilerleyen araç biranda takla attı çevredekilere herhangi bir şey olmazken yaralanan şoför Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tarsus – Mersin yolu Batı gişesi yakınlarında yaşanan kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden Kubilay Cem Göktürk’ün Renault Clio marka 06 S 9112 plakalı aracı takla attı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında savrulan araba devrilirken Kubilay Cem Göktürk yaralandı. Oaly yerinde ki ilk müdahale sonrasında Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Cem Göktürk’ün durumu iyi olarak açıklandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.