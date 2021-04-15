Tarımsal kredi borcu olan çiftçiyi sevindiren haber: Borçlar yeniden yapılandırılıyor..

Tarımsal kredi borcu ve ücretsiz izin desteğinin yanı sıra sigorta prim desteklerini içeren yeniz düzenleme TBMM'ye sunuldu. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen kanun teklifi sonrası kredi borcu olan çiftçiye bir nebze nefes aldıracak yapılandırma desteğinin hayata geçirileceği bildirildi.
Diğer taraftan yeni genelge kapsamında faaliyetleri geçici süreyle durdurulan sektörler çalışanlarına Nisan ve Mayısıs aylarına ilişkin, çıkarıldıkları ücretsiz izin döneminde günlük 50 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Nakdi ücret ödemesi alan kişilerinde ayrıca alacakları destek miktarı 50 TL'ye çıkarıldı.
Son Güncelleme: 15.04.2021 22:16