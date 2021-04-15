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Tarımsal kredi borcu olan çiftçiyi sevindiren haber: Borçlar yeniden yapılandırılıyor..

Tarımsal kredi borçları ile birlikte ücretsiz izin ve sigorta prim desteklerini içeren düzenlemeye ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi. Buna göre tarımsa alanda kredi kullanmış olan 21 bin çiftçinin borçları yeniden yapılandırılıyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 22:16
Tarımsal kredi borcu olan çiftçiyi sevindiren haber: Borçlar yeniden yapılandırılıyor..
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Tarımsal kredi borcu ve ücretsiz izin desteğinin yanı sıra sigorta prim desteklerini içeren yeniz düzenleme TBMM'ye sunuldu. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen kanun teklifi sonrası kredi borcu olan çiftçiye bir nebze nefes aldıracak yapılandırma desteğinin hayata geçirileceği bildirildi.

TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen teklifle birlikte, Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kredi kullanan ve ödemesini geciktirdiği için takibe düşen kredilerle ilgili çiftçilere yapılandırma hakkı kazandırıldı. 21 binden fazla çiftçinin tarımsal alanda çektikleri kredi borçlarının yeniden düzenleneceği ve ayrıca daha önce belirlenen 3 aylık döneminin de geçici iş göremezlik ödeneği ile ilgili esas günlük kazancın hesaplanarak çıkan sonuca göre 12 aya kadar çıkarılacağı aktarıldı.

Diğer taraftan yeni genelge kapsamında faaliyetleri geçici süreyle durdurulan sektörler çalışanlarına Nisan ve Mayısıs aylarına ilişkin, çıkarıldıkları ücretsiz izin döneminde günlük 50 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Nakdi ücret ödemesi alan kişilerinde ayrıca alacakları destek miktarı 50 TL'ye çıkarıldı.

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 22:16
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