İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımları için son gün!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan işçi alımları için son gün geldi. Pek çok kişi işçi alımları başvuru şartlarını araştırırken aynı zamanda işçi alımlarının yapılacağı tarihler merak ediliyor.

03 Ocak 2021 Pazar 21:47
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımları için son gün!
Takip Et:

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde alınması beklenen 826 işçi iş ilanları devam ediyor. İŞKUR üzerinden yapılan iş başvurularının 3 Ocak 2021’de son bulacağı açıklanırken son gün başvuru yapacak kişiler başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak işçi alımı yapılacağı belirtildi. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında alınacak işçilerin belirsiz sözleşme ile işe alınacakları belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımları nerelere yapılacak?

  • İnşaat Teknolojisi Teknisyeni,
  • Elektrikçi (Genel),
  • Kamyon Şoförü,
  • Kimya Laboratuvarı Görevlisi,
  • Laborant (Gıda), Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),
  • İş Makineleri Operatörü, Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni, 
  • Aşçı,
  • Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt),
  • İş Makineleri Operatörü,
  • Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı,
  • Gemici, Sıhhi Tesisatçı,
  • Marangoz,
  • Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni,
  • Güvenlik Görevlisi (Silahlı),
  • Laboratuvar Temizlik İşçisi,
  • Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim ve Hayvan Yetiştiriciliği),
  • Temizlik Görevlisi,
  • Sıhhi Tesisatçı,
  • Otomotiv Elektrikçisi,
  • Tonacı (Tona Tezgahı İşçisi) pozisyonları için alım yapılıyor.

İşçi alım başvuru şartları nelerdir?

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir, 
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, 
  • İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak, 
  • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 
  • Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. 
  • Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak, 
  • Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir. 
  • Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır, 
  • Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir, 12)Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır, 13)Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). Şartları aranır.

İŞKUR işçi alımları nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımları İŞKUR sistemi üzerinden açılan iş ilanları ile gerçekleştirilmektedir. Alımların 29.12.2020’de başladığı belirtilirken başvuru yapılacak son tarihin 3.1.2021 olarak açıklanmıştır.

İŞKUR sistemi üzerinden açıklanan başvuru şartları ve Bakanlık şartlarını sağlayan kişilerin başvuruları değerlendirilebilirken işçi alımları noter huzurunda yapılacak kura çekimleri sonrasında belirlenecektir. 16.01.2021 yılında yapılacak olan işçi alım kura çekimleri salgın nedeni ile salonlarda kamuoyu huzurunda yapılmayacak. Kura çekimleri https://www.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Göreve başlama süresi ve işlemleri

Kuralar çekildikten sonra ataması yapılacak kişilerden bazı evraklar istenmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı resmi intenet sitesi üzerinden yapılan açıklamalar üzerinden yapılan açıklamalar kapsamında değerlendirilecektir. 15 gün içerisinde görevlerine başlamayan kişilerin yerine seçilen yedek alımları yapılırken aynı zamanda asil ve yedeklerin beyanları da değerlendirilecek.

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 21:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıIşçi AlımlarıSon Gün826 Işçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk SMA hastaları için başlatılan kampanyaya Cem Yılmaz ile Ekrem İmamoğlu da destek verdi!
Çocuk SMA hastaları için başlatılan kampanyaya Cem Yılmaz ile Ekrem İmamoğlu da destek verdi!
Kayyum reddi eylemlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe takıldı
Kayyum reddi eylemlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe takıldı
Pınar Gültekin duruşmasında flaş gelişme! Baba Gültekin salonu terk etti!
Pınar Gültekin duruşmasında flaş gelişme! Baba Gültekin salonu terk etti!
Kırşehir'de öldürülen genç çiftin cinayetiyle ilgili kan donduran itiraf!
Kırşehir'de öldürülen genç çiftin cinayetiyle ilgili kan donduran itiraf!
Kamu bankalarında tek ATM dönemi başlıyor!
Kamu bankalarında tek ATM dönemi başlıyor!
Nijer'de sivillere yönelik terör saldırısında can kaybı artıyor!
Nijer'de sivillere yönelik terör saldırısında can kaybı artıyor!

Popüler Haberler

Yemin dizisindeki Münevver karakteri kimdir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
Star TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Mobbing nedir? Hangi davranışlar mobbing sayılır? Çalışanlar mobbing'e karşı neler yapabilir?
Kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Aile hekimi nasıl öğrenilir? Aile hekimi öğrenme ve değiştirme işlemleri
EYT kabul edilmesi halinde kimler emekli olabilecek? 2021
Güncel gümüş fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Çoçuk parası kaç ayda bir veriliyor? 2021 Çoçuk okul parası nereden alınır?
Show TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Gerzek Şaban filmi nerede çekildi? Gerzek Şaban filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
ATV Kimse Bilmez Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Dizisinin Konusu ve Fragmanı
C Vitamini eksikliğinde vücutta görülen değişimler ve çözümleri
Lucifer 5. sezon ne zaman başlayacak? Lucifer yeni sezon tarihi ve fragmanı
Şampiyon Dizisi Kerem kimdir? Gerçek adı nedir? Halit Özgür Sarı Rol aldığı yapımlar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 5 Ocak 2021 Salı
Atv canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Ocak 2021 Pazartesi
Kanal 7 canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.