Tarım ve Orman Bakanlığı, İBB'nin mobil ekmek büfelerini yasakladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, pazar yerleri dışında seyyar araçlarla ekmek satışını yasakladı. Bakanlık, yayınladığı genelge ile pazar yerleri dışında seyyar araçlar ile manav, kasap ve sokaklarda ekmek satışlarını tamamen yasakladığını duyurdu.

Karara tepki gösterdiler

Yayınlanan genelge ile birlikte, İBB tarafından geçtiğimiz günlerde uygulamaya geçirilen mobil büfelerde ekmek satışı da yasaklanmış oldu. Genelgeyi sosyal medya hesabında yayınlayan İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, karara tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ise şu şekilde: