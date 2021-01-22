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Tarım ve Orman Bakanlığı, İBB'nin mobil ekmek büfelerini yasakladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile pazar yerleri dışında seyyar ekmek satışı yasaklandı. İBB'nin mobil ekmek büfeleri de yasak kapsamında yer alıyor.

22 Ocak 2021 Cuma 13:30
Tarım ve Orman Bakanlığı, İBB'nin mobil ekmek büfelerini yasakladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, pazar yerleri dışında seyyar araçlarla ekmek satışını yasakladı. Bakanlık, yayınladığı genelge ile pazar yerleri dışında seyyar araçlar ile manav, kasap ve sokaklarda ekmek satışlarını tamamen yasakladığını duyurdu.

Karara tepki gösterdiler

Yayınlanan genelge ile birlikte, İBB tarafından geçtiğimiz günlerde uygulamaya geçirilen mobil büfelerde ekmek satışı da yasaklanmış oldu. Genelgeyi sosyal medya hesabında yayınlayan İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, karara tepki gösterdi.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ise şu şekilde:



Son Güncelleme: 22.01.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IbbMobil BüfeEkmekTarım Ve Orman BakanlığıGenelge
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