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Tarım arazinde çadır kurup kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 TL para cezası kesildi
Tarım arazinde çadır kurup kumar...

Tarım arazinde çadır kurup kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 TL para cezası kesildi

Ankara'dan Kırıkkale'ye tarım arazisinde çadır kurup kumar oynamak için gelen 37 kişiye suçüstü baskın yaptı. Şüphelilere 161 bin 875 TL para cezası kesildi.

17 Eylül 2020 Perşembe 19:57
Tarım arazinde çadır kurup kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 TL para cezası kesildi
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Kırkkale’nin Yahşilan ilçesinde çoğunluğu Ankara’dan geldiği belirlenen kişiler tarım arazisine çadır kurup kumar oynadı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskın sonucunda tarlada yüzünde maskelerle kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 TL idari para cezası kesildi.

Jeneratör kurup kumar oynadılar


Saat 23.30 sularında düzenlenen operasyonda, jeneratörle aydınlatılan çadırda çoğunluğu Ankara’dan geldiği belirlenen 37 kişi tombala makinesiyle kumar oynarken yakayı ele verdi.

Çadır kuran 37 kişi için kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Kumar oynadıkları gerekçesiyle kişi başı bin 125 TL’den toplam 45 bin 325 TL olmak üzere toplamda 161 bin 875 TL idari para cezası kesildi.



Son Güncelleme: 17.09.2020 19:57
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKırıkkale
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