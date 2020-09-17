Tarım arazinde çadır kurup kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 TL para cezası kesildi

Kırkkale’nin Yahşilan ilçesinde çoğunluğu Ankara’dan geldiği belirlenen kişiler tarım arazisine çadır kurup kumar oynadı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskın sonucunda tarlada yüzünde maskelerle kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 TL idari para cezası kesildi.

Jeneratör kurup kumar oynadılar

Saat 23.30 sularında düzenlenen operasyonda, jeneratörle aydınlatılan çadırda çoğunluğu Ankara’dan geldiği belirlenen 37 kişi tombala makinesiyle kumar oynarken yakayı ele verdi.

Çadır kuran 37 kişi için kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Kumar oynadıkları gerekçesiyle kişi başı bin 125 TL’den toplam 45 bin 325 TL olmak üzere toplamda 161 bin 875 TL idari para cezası kesildi.