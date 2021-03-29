Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor

Tapu Müdürlükleri'nde sahteciliği önüne geçilebilmesi için başlatılan çalışmalarda Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) uygulamasıyla alım ve satım işlemlerinin yapılması kararlaştırıldı. Bazı bölgelerde başlatıla söz konusu pilot uygulama ile vatandaşlık ileri ile ilgili kurulu olan genel müdürlük sisteminden kişilerin bilgileri alınarak kimlik doğrulamaları yapılacak.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı 'Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü' ile birlikte koordineli olarak başlatılan Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) Türkiye'de Tapu Müdürlükleri'nde kullanılmaya başlanıyor. Özellikle tapu alım satım işlemlerinde yapılan sahteciliklerin önüne geçilebilmesi için uygulanacak olan bu yeni sistemde işlem yapacak olan vatandaşların bilgilerinin teyid edilerek kimlik doğrulaması yapılacak.

Tapu işlemleri için verilen vekaletnamelerin de doğrulanma işlemlerinin Türkiye Noterler Birliği'nden gerçekleştirildiği ve bu sistemle Ticaret Bakanlığı üzerinden de vekaletname veren kişi veya kişilerim şirket temsilcisi olup olmadıkları anlamında doğrulama yapıldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı koordinesi ile başlatılan sistem çerçevesinde pilot uygulamasına geçilen Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) şuan Ankara'da bulunan Yenimahalle Tapu Müdürlüğü ile Çankaya Kadastro Müdürlüğünde başlanıldığı kaydedildi.

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) nasıl çalışıyor?

İşlem yapacak olan vatandaşların yeni kimlik kartların müdürlüklerde bulunan POS cihazına benzer 'Kimlik Doğrulama Sistemi'ne takarak parmak izleri ve bilgilerinin kontrol edilmesi sonrası otomatik olarak nüfus veri tabanı bilgilerine erişiliyor. İşlem için gelen vatandaşların işlemleri öncesi tüm bilgileri sistemdeki veriler ile karşılaştırılarak kişinin doğru kişi olup olmadığı teyit ediliyor.