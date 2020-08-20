Tapu nedeni ile çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı!

Aydın’ın Efeler ilçesinde tapu alım satımı yapılırken çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. 2 kişi yaralanırken konu hakkında soruşturma başlatılacağı açıklandı.

Tartışma, Efeler ilçesinin Hasan Efendi Mahallesinde bulunan Tapu Kadastro Müdürlüğünde yaşandı. Saat 15.30 civarında tapu alım satım için gelen iki grup arasında henüz nedeni bilinmeyen olaylardan ötürü tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönen olayda E.K isimli şahıs O.K ve F.K’yi bıçaklayarak yaraladı. Çevredekiler tarafından yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen polis ve ambulans ekipleri olayı güçlükle sakinleştirdi. Yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken O.K isimli şahısın hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan F.K ise hayati tehlikeyi atlattı denildi. bıçaklı kavga sonrasında E.K tutuklandı.

Konu ile ilgili soruşturma başlatılırken Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde yapılacak işlemlere ara verildi.