Tanık ifadesiyle aranan HDP İstanbul il binasında PKK sığınağı tespit edildi

HDP'nin İstanbul İl Yönetimi'nde görec-vli 12 yöneticinin PKK terör örgütü ile ilgileri bulunduğu iddiasına karşılık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. 2017'de başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada E.B. ismini taşıyan bir tanık tarafından verilen savunmada kardeşinin Beyoğlu Tarlabaşı'nda bulunan il binasının alt katındaki sığınakta örgüte katıldığını söylediği öğrenildi.

İl Başkanlığı'na giderek kardeşini almak istediğini söyleyen E.B.'nin kardeşinin en yakın arkadaşı ile görüştüğünü ve kardeşinin binanın altında olan sığınakta olabileceğini burada eğitimini tamamladıktan sonra örgüte katıldıklarını söylemesi üzerine binaya gittiğini ve sığınağa girmek istediğini söyledikten hemen sonra binadan 'Başkan' olarak hitap edilen kişi tarafından tehditlerle kovulduğunu söylediği aktarıldı.

Bir süre sonra kardeşinin yakalanarak PKK'dan yargılandığını söyleyen E.B., il başkanlığına gittikleri gece de orada olduklarını kardeşinin duyduğunu ve sığınak yerde saklandığını söylediği öğrenilirken, mahkemede gizli tanık Can'ın dava dosyasına giren ifadesinde ise HDP il binasına giderek burada YDG-H'ye girmek istediğimi söylediği ve binanın bodrum katına indirildikten sonra duvarda örgüt mensuplarına ait fotoğraflarla Apo'nun resmini gördüğünü söylediği kaydedildi.

Mahkeme heyeti ise verilen tanık ifadesi ve dosyada bulunan itiraf üzerine polisin binada keşif yapmasına izin verdi.