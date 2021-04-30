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Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!

29 Nisan 19.00’da tüm yurtta tam kapanma dönemi başlarken yasağın ilk gününden toplu taşıma araçlarında yoğunluk görüldü. İstanbul ilinde yasak başlamasına rağmen toplu taşıma araçlarındaki yoğunluklar tepki çekti. Ayrıntılar haberimizde

30 Nisan 2021 Cuma 16:06
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında tüm yurtta 17 günlük tam kapanma yaşanacağını aktardı. Kapanma kararı öncesinde tüm yurtta hareketlilik aktif olarak görülürken vatandaşlar panik yaşadı. 29 Nisan’da başlayan yasak 17 Mayısıs’a kadar devam edecek. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde göç yaşanırken vatandaşlar kalabalığa maruz kaldı.

Kalabalık şehir İstanbul’da metro ve tramvaylar aktif olarak yoğunluk yaşanırken Metro İstanbul duyuruda bulundu. Açıklamasını resmi twitter hesabı üzerinden duyuran işletme, yaşanan yoğunluktan kaynaklı hatlarda ek seferlerin olacağını söyledi.




Son Güncelleme: 30.04.2021 16:06
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Anahtar Kelimeler:
Tam KapanmaToplu TaşımaMetro
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