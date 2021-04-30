Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında tüm yurtta 17 günlük tam kapanma yaşanacağını aktardı. Kapanma kararı öncesinde tüm yurtta hareketlilik aktif olarak görülürken vatandaşlar panik yaşadı. 29 Nisan’da başlayan yasak 17 Mayısıs’a kadar devam edecek. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde göç yaşanırken vatandaşlar kalabalığa maruz kaldı.

Kalabalık şehir İstanbul’da metro ve tramvaylar aktif olarak yoğunluk yaşanırken Metro İstanbul duyuruda bulundu. Açıklamasını resmi twitter hesabı üzerinden duyuran işletme, yaşanan yoğunluktan kaynaklı hatlarda ek seferlerin olacağını söyledi.



