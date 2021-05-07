Tam kapanmadan Yasaktan muaf olan NACE kodları listesi

29 Nisan 2021 tarihinde başlayıp 17 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek olan tam kapanma sürecine ait bilgiler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle kamuoyu ile paylaşıldı. Kısıtlama sürecinde üretim, imalat tesisleri, inşaat gibi birçok sektörde faaliyetlere sürdürüleceği açıklandı.

Kısıtlamalardan muaf olan bu sektörlerde çalışanların, e-Devlet sisteminden başvuru yapıp çalışma izin belgesi alması gerekiyor. Resmi olarak belirlenen muafiyetler doğrultusundaki NACE kodları açıklaması e-Devlet sisteminden görüntülenememesi üzerine birçok kişi bu kodları araştırmaya başladı.

Tam kapanmada yasaktan muaf olan NACE kodu listesi

NACE kodu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sicil numarasına bakılıp, vergi levhasında bulunan ana faaliyet alanı incelenip ve bağlı olunan ticaret odasının intenet sitesinden öğrenilebilmektedir. Muafiyet kapsamında tam kapanmada yasaktan muaf olanlar NACE kodları tam listelerine aşağıdaki sekmelerden rahatça ulaşabilirsiniz.

MESLEK GRUPLARININ NACE KODU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

MUAF TUTULAN SEKTÖRLERİN NACE KODU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN