Tam kapanmada AVM'ler açık mı?

Koronavirüs salgınından dolayı 29 Nisan ile 17 Nisan 2021 tarihleri arasında 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Vatandaşlarımız tam kapanmada AVM’lerin açık olup olmadığını merak ediyor.

AVM’ler Açık mı?

İçişleri Bakanlı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesi tüm Türkiye genelinde 81 ilin valiliklerine gönderilmişti. Buna göre 29 Nisan 2021 Perşembe tarihi ile 17 Mayısıs 2021 Pazartesi gününe kadar tam kapanma uygulanacak. Bu süre içerisinde tüm Türkiye genelinde AVM’ler kapalı kalacak.

Eğer AVM içerisinde marketler bulunuyorsa bu marketler haftanın 6 günü boyunca sabah saat 10:00 ile akşam 17:00’a kadar açık olacak. Marketler sadece Pazar günü kapalı olacak.