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Tam kapanma uygulaması uzayacak mı? Pazartesi normalleşme başlıyor mu?

Tam kapanma uygulamasının bitimine az bir zaman kala gözler Pazartesi'ye çevrildi. Milyonlarca vatandaşın tam kapanma süresinin uzayıp uzamayacağını merak ettiği sorunun yanıtını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:51
Tam kapanma uygulaması uzayacak mı? Pazartesi normalleşme başlıyor mu?
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17 gün süren tam kapanma uygulamasında süre genelgeye göre 17 Mayıs tarihinde sonra eriyor. Vatandaşlar, vaka sayıları nedeniyle tam kapanma süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Çok sorulan bu soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise pazartesi gününden tüm Türkiye genelinde kontrollü normalleşme takviminin uygulanacağı yanıtını verdi.

AK Parti teşkilatları ile bir video konferans yöntemi ile görüşmeler sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm Türkiye'nin kontrollü normalleşme dönemine geçiş yapacağını söyledi. Vatandaşların yaptıkları özverilerin karşılığının vefat ve özellikle vaka sayılarındaki gözle görülebilir derecedeki düşüşle gördüklerini belirten Başkan Erdoğan, 17 Mayıs pazartesi gününden itibaren hazırlanan normalleşme takvimini uygulamaya alacaklarını ve takvime ilişkin detayları da kabine toplantısından sonra yapacağı konuşmayla kamuoyuna duyuracağını ifade etti.

Mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı olarak gidilen normalleşme çerçevesinin Haziran ayı ile birlikte günlük yaşamı rahatlatacak bir şekilde alınan tedbirlerin önünü önemli ölçüde gevşetme gibi bir karar alabileceklerini söyleyen Başkan Erdoğan, konuşmasının devamında mecbur olunmayan hiçbir tedbire başvurmayacaklarını ve vatandaşların işine, aşına zarar vermeyecek şekilde uygulamaya almamaya özen gösterdikleri ifadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 15.05.2021 09:51
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