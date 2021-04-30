Tam kapanma sürecinde Cuma namazı kılınacak mı? Camiye gitmek serbest mi?

17 gün dürecek olan tam kapanma sürecin içerisinde Cuma namazı kılmak için camilere gitmek konusundaki vatandaşların akıllarında yer alan soruların cevapları İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Tam kapanmada ilk günün Cuma'ya gününe denk gelmesi vatandaşların akıllarında sorular oluştururken her iki Bakanlık bu süreçte camilerin açık olup olmayacağına ilişkin soruları yanıtladı.
Bugün cuma namazı camilerde kılınacak mı?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha öncesinde yaptığı açıklamada yayınladıkları genelge kapsamında vatandaşların ikametgahı içerisinde kendilerine en yakın camiye gidebileceklerini söylemişti.
Son Güncelleme: 30.04.2021 11:14