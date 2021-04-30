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Tam kapanma sürecinde Cuma namazı kılınacak mı? Camiye gitmek serbest mi?

Tam kapanma sürecinin başladığı ilk gün Cuma namazıyla ilgili İçişleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar geldi. Açıklamalarda Cuma namazının cemaat ile birlikte camilerde kılınmasıyla ilgili değerlendirmeler bulundu ve tam kapanma sürecinde Cuma namazı kılınacak mı? Camiye gitmek serbest mi? gibi sorular yanıtlandırıldı.

30 Nisan 2021 Cuma 11:14
Tam kapanma sürecinde Cuma namazı kılınacak mı? Camiye gitmek serbest mi?
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17 gün dürecek olan tam kapanma sürecin  içerisinde Cuma namazı kılmak için camilere gitmek konusundaki vatandaşların akıllarında yer alan soruların cevapları İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Tam kapanmada ilk günün Cuma'ya gününe denk gelmesi vatandaşların akıllarında sorular oluştururken her iki Bakanlık bu süreçte camilerin açık olup olmayacağına ilişkin soruları yanıtladı.

Bugün cuma namazı camilerde kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma süreci içerisinde Cuma namazlarının alınacak sıkı tedbirlerle birlikte camilerde kılınacağını belirtirken bundan önceki kısıtlamalarda olduğu gibi sadece teravih namazının camilerde kılınmadığı fakat cuma namazlarının camilerde cemaatle birlikte yerine getirilebileceğini söyledi. Yapılan bu fedakarlığa vatandaşların titiz ve dikkatli davranarak riayet  etmelerini isteyen Başkan Erbaş, camilerde Cuma namazının kılınması sırasında maske ve mesafe tedbirlerine de önem vermelerini istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha öncesinde yaptığı açıklamada yayınladıkları genelge kapsamında vatandaşların ikametgahı içerisinde kendilerine en yakın camiye gidebileceklerini söylemişti.




Son Güncelleme: 30.04.2021 11:14
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