İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Tam kapanma süreci uzayacak mı? Cumhurbaşkanından açıklama

Tam kapanma sürecinin uzaması ile ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar, Tam kapanma süreci uzayacak mı? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 22:07
Tam kapanma süreci uzayacak mı? Cumhurbaşkanından açıklama
Takip Et:

Tam kapanma sürecinin ve Ramazan ayının sonunun gelmesi ile birlikte vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaları merak etmeye başladı. Pazartesi günü yasakların sona ereceği belirtilirken Başkan Erdoğan’ın açıklamaları araştırılmaya başlandı.

29 Nisan 2021 tarihinden beri uygulanan tam kapanmada sona gelindi. Vaka sayılarının 15 bin seviyelerine gelmesi ile birlikte vatandaşlar rahat bir nefes alırken tam kapanma sürecinin uzayıp uzamayacağı araştırılmaya başlandı.

Yeni normalleşme süreci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda Ramazan Bayramı sonrasında yeni normalleşme sürecinin başlayacağı bilgisi dikkat çekti. Yeni normalleşme süreci ile detay vermeyen Başkan Erdoğan tam kapanma ile ilgili açıklamalarda bulunmadı.

Tam kapanma uzayacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma ile ilgili ‘salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında yeni normalleşme sürecine bir şekilde adım atıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullandık kullanmaya devam edeceğiz. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir sınav olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.’ Dedi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 22:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tam KapanmaAçıklamaUzayacak MıCumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mayıs 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2021
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Valorant Kopya modu nedir, nasıl oynanır? Valorant Kopya modu ne zaman gelecek?
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2021 internetten online emlak vergisi ödeme
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri
Kripto para piyasalarında düzenleme nasıl olacak? Kripto paralar nasıl vergilendirilecek?
Akıncı dizisi Aylin karakteri kimdir? Didem İnselel'in hayatı ve yer aldığı diziler
Günlük burç yorumları; 5 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Kefaret 26.bölüm fragmanı ve 16 Mayıs 2021 Pazar özeti Fox TV
Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos kimdir? Nik Xhelilaj yaşı ve oynadığı diziler
Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Mayıs 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Bu akşam hangi diziler var? 13 Mayıs 2021 Perşembe Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Kanal D canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Mayıs 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Exxen bayramda ücretsiz mi olacak? Exxen ücretsiz kullanıma açılıyor!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.