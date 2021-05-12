Tam kapanma süreci uzayacak mı? Cumhurbaşkanından açıklama

Tam kapanma sürecinin ve Ramazan ayının sonunun gelmesi ile birlikte vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaları merak etmeye başladı. Pazartesi günü yasakların sona ereceği belirtilirken Başkan Erdoğan’ın açıklamaları araştırılmaya başlandı.

Yeni normalleşme süreci

29 Nisan 2021 tarihinden beri uygulanan tam kapanmada sona gelindi. Vaka sayılarının 15 bin seviyelerine gelmesi ile birlikte vatandaşlar rahat bir nefes alırken tam kapanma sürecinin uzayıp uzamayacağı araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda Ramazan Bayramı sonrasında yeni normalleşme sürecinin başlayacağı bilgisi dikkat çekti. Yeni normalleşme süreci ile detay vermeyen Başkan Erdoğan tam kapanma ile ilgili açıklamalarda bulunmadı.

Tam kapanma uzayacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma ile ilgili ‘salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında yeni normalleşme sürecine bir şekilde adım atıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullandık kullanmaya devam edeceğiz. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir sınav olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.’ Dedi.