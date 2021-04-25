Kabine yarın toplanıyor: Tam kapanma olacak mı?

İki hafta süren kısmi kapanma yarın sona ermektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısında tam kapanma ile ilgili kararların alınıp alınmayacağı merak konusu.

Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş yarın toplanacak kabine toplantısına ilk kez katılacaklar.

Kabine toplantısında Korona virüs alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları, aşı takvimlerinin yanı sıra Irak’ın Kuzey’inde düzenlenen operasyon hakkındakiler masaya yatırılacaktır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın toplantıda sunun yapması beklenilmektedir. Yeni tedbirlerin ne kararda olacağı şimdiden merak konusu.