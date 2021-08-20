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Tam kapanma olacak mı? Aşı da kaç doz gerekli? Bakan Koca'dan önemli açıklamalar!

Salgın süreci ile ilgili son gelişmeler hakkında önemli bilgiler veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, herkesin merak ettiği 'Tam kapanma olacak mı?' ve 'Aşıdan kaç doz yaptırmak gerekli?' sorularına da yanıtla verdi. Türkiye'de mevcut durumda olan delta varyantının son zamanlardaki yoğunluğunun yüzde 90’ı aştığını geçtiğini söyleyen Bakan Koca, aşılama sürecine de değindi. İşte Bakan Koca'dan önemli açıklamalar..

20 Ağustos 2021 Cuma 19:23
Tam kapanma olacak mı? Aşı da kaç doz gerekli? Bakan Koca'dan önemli açıklamalar!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, herkesin merak ettiği tam kapanma olacak mı sorusuna yeni dönem içerisinde böyle bir kararı düşünmediklerini söyledi. Şuan için gündemlerinde ta kapanma olmadığını belirten Bakan Koca, aşı çalışmalarıyla ilgili de hem BioNTech aşısının hem de Sinovac aşısının sevkiyatlarının gelmeye devam ettiğini ifade ederek aşı tedariğinde hiçbir sorunumuz olmadığını kaydetti.

"AŞI UYGULAMARI SORUNSUZ DEVAM EDİYOR"

Aşılama uygulamalarında şuana kadar hiçbir sorun olmadığını belirten Bakan Fahrettin Koca, dünya genelinde nüfus başına en fazla aşı yapan ilk üç ülkeden biri olduklarını söyledi. 18 yaş üzeri olan ve en az 1. doz aşılanmış kişi sayısında da ABD'yi geçtiklerini ifade eden Bakan Koca, herkesin aşıyı yaptıracağına inandığını kaydederek konuşmasında 'her geçen gün bu oranımız artıyor.' ifadelerini kullandı.

'İLK 2 DOZU İNAKTİF AŞI İSE 3'ÜNCÜ DOZ AŞI GEREKLİ'

Geçtiğimiz gün yurt dışına çıkışlarda ek doz aşının gündeme alındığını hatırlatan Koca, aslında ek bir aşının gelmediğini, 2 doz inaktif aşı yapıldıysa 3'üncü dozların mutlaka yapılması gerektiğini, çünkü inaktif aşıların belirli bir süre sonra koruyuculuğu düşürdüğünü söyledi.

BİONTECH AŞISINDA ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI YAPILACAK MI?

BioNTech aşılarında bugün için 3'üncü dozunu almaya gerek olmadığını söyleyen Bakan Fahrettin Koca, fakat 7 veya 8 ay sonra mRNA aşılarının da koruyuculuğunun azaldığını İsrail'de gördüklerini ve bizim de şu an 3,5- 4 aylık sonuçlara göre henüz bir ihtiyacın görünmediğini belirtti. 


Son Güncelleme: 20.08.2021 19:23
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