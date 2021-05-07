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Tam kapanma ne zaman, hangi tarihte bitecek?

Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma uzatılacak mı? Tam kapanma koronavirüs vakalarının düşüşünde işe yaradı mı? Türkiye koronavirüs aşısı konusunda ne durumda? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çıkmış olduğu bir televizyon kanalında kendisine yöneltilen sorulara cevaplar verdi. Fuat Oktay tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağına ve koronavirüs aşısında Türkiye'nin geldiği noktaya vurgu yaptı. Peki, tam kapanma uzatılacak mı, ne zaman bitecek? İşte Tam kapanmaya yönelik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevapları...

07 Mayıs 2021 Cuma 19:30
Tam kapanma ne zaman, hangi tarihte bitecek?
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Herkes tarafından merakla Koronavirüs salgını kapsamında 17 günlük tam kapanmanın ne zaman biteceği uzatılıp uzatılmayacağı araştırılıyor.

Tam kapanma ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından tam kapanma dönemine yönelik bazı açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmaya yönelik yaptığı açıklamada koronavirüs verilerine göre değerlendirmeler yapılacağını şimdilik herhangi bir uzatmanın gündemlerinde olmadığını söyledi. Fuat Oktay, 17 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek olan tam kapanma döneminin uzatılacağına yönelik herhangi bir uzatma olmayacağını dile getirdi. Bir televizyon kanalına çıkarak gündem konularına yönelik  sorulara cevaplar veren Fuat Oktay’ın açıklamalarında değindiği bazıı konular;

Tam kapanma uzayacak mı?

Fuat Oktay, tam kapanmanın kabine tarafından değerlendirilerek en doğru kararın verileceğini, alınan kararların da kamuyla paylaşılacağını ve şuan için tam kapanmanın uzatılacağı konusunda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Fuat Oktay sözlerine “Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazandan önce pik yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler.” Şeklinde devam etti.

“18 adet aşı üzerinde çalışmalar var!”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, aşı çalışmalarının bir ekosistem olarak düşünülmesinde ekosistemin içinde kimler varsa tamamını kapsadığını sıkı takibe aldıklarını söyledi. Toplamda 18 adet koronavirüs aşısı üzerinde çalışmaların olduğunu ve 18 aşıdan 7’sinin başvuru aşamasına geldiğini yani insan deneyi aşamasına geldiğini vurgularken bu aşı çalışmalarının yakın takiplerinde olduğunu söyledi. 7 firmadan 4’nün klinik test onayı aldığını, birinin diğerlerinden daha önde olduğun ve Kayseri’de olduğunu söyledi. Fuat Oktay, aşının artık bir güce dönüştüğünü ve üretimi yapılacak olan aşıların sadece Türk insanı tarafından beklenmediğini diğer ülkelerinde bu aşıları yakın takipte olduklarını vurguladı. Biontech ve Sputnik aşıları için görüşmelerde olunduğunu aşılamaların devam ettiğini ve dünya genelinde aşılama konusunda Türkiye’nin 4’üncü olduğunu, Sputnik aşısının onay aldığını görüşmelerinin yapıldığını ve hızlı bir şekilde üretim aşamasına geçileceğini söyledi.




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:30
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