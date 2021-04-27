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Tam kapanma genelgesinde kamu kurum ve kuruluşlarda kimler muaf? Hangi personeller nasıl çalışacak?

17 gün sürecek olan tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan personellerin nasıl çalışacağı ve kimlerin muaf olacağı hakkında tüm detaylar paylaşıldı. Süreç içerisinde tüm sağlık ve güvenlik başta olmak üzere acil çağrı kurumlarına görevli personellerin mevcut hizmetlerin devamı için asgari personel seviyesi çerçevesinde (toplam personel sayısının yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde) uzaktan yada dönüşümlü olarak çalışmaya geçilecek. Peki kamu kurum ve kuruluşlarda mesai olacak mı?

27 Nisan 2021 Salı 11:35
Tam kapanma genelgesinde kamu kurum ve kuruluşlarda kimler muaf? Hangi personeller nasıl çalışacak?
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede kamu kurum ve kuruluşlarında verilen hizmetlerin devamlılığında mevcut asgari personel seviyesinin toplamda yer alan personel sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek bir şekilde uzaktan yada dönüşümlü olarak görev alacak olan memurlar belirlendi.

Buna göre; TBMM üyeleri ve çalışanlarıyla birlikte kamu düzenini ve ayrıca güvenliğin sağlayan tüm görevlilerin havalimanı, liman, tüm sınır kapıları, gümrük, karayolları yaşlı ve bakım evleri görevlileri rehabilitasyon merkezleri çalışanları belirlenen kapsam içerisinde görevlerine devam edecekler.

Diğer taraftan ibadethane görevlileri vefa sosyal destek birimi çalışanları, salgın denetim merkezleri, Kızılay ile AFAD görevlileri, cem evleri görevlileri, kamu ve özel sağlık kurumları, eczaneler ve veteriner klinikleri, kurum kimlik kartları ile birlikte görev belgelerini ibraz ederek tam kapanma hükümden muaf tutulacaklar.

Genelgede ayrıca; cenaze defin işlemleri görevlileri ile ölen kişinin cenazeye katılacak olan birinci derece yakınları, mahalli idarelerde toplu taşıma, katı atık, karla mücadele, itfaiye gibi hizmetleri yürüten personeller ile birlikte şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanan sürücü ve görevlileri de yine görev belgeleriyle yasaktan muaf olacaklar.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan en önemli hükmün ise tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak olan kamu personellerine yetkililer tarafından muafiyet durumunu ortaya koyan görev belgesi düzenleneceği ve çalışanın belirlenen zaman dilimi içerisinde ikametgahı ile çalıştığı yer arasındaki güzergahla sınırlı olacak bir şekilde muafiyette tabi olacağı belirtildi.




Son Güncelleme: 27.04.2021 11:35
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Içişleri BakanlığıTam Kapanma GenelgesiKamu KurumlarıKamuda Muaf Olan Kişiler
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