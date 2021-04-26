Tam kapanma gelecek mi? Bayram tatilinde tam kapanma olur mu? Kabine toplantısı kararları ne olacak?

Kabine Toplantısına az bir süre kalırken birçok vatandaş heyecanlı bekleyişini sürdürmeye devam ediyor. Günlük vaka sayılarında artış olmasından kaynaklı vatandaşlar panik içerisinde yaşarken 3 haftalık uygulanan ‘kısmi kapanma’ dönemine bitti. Ramazan Bayramı’nda tam kapanmanın olup olmayacağı merak edilirken birçok kişi sorunun yanıtlarını arıyor.

Cumhurbaşkanı önderliğinde gerçekleşen toplantı akşam saatlerinde son bulacak tahmini 19.30 sıralarında halka duyuruda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısına 3 yeni bakan ile katılacak.

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedariki, vaka oranları, kısıtlamalar gibi konuları ele alacak. Gündem maddesi koronavirüs ile mücadele olurken kısıtlamalar hakkında bilgi verilecek.

Bilim Kurulu üyeleri ise sağlık sisteminin tıkandığını açıkladı. Tam kapanma mecburi ifadelerini kullanan Bilim Kurulu üyeleri hükümetin ülkeye tam kapanma getirmesi gerektiğini düşünüyor. 15 günlük sıkı tedbir uygulanan ülkede vaka oranları yükselirken alınan tedbirler neler olacak merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kurulda verileri paylaşacağı öğrenilirken koronavirüs sağlık durumu incelenecek.

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte birçok kişi Ramazan Bayramı’nda tam kapanma olup olmayacağını araştırıyor. Müslüman alemi Ramazan ayının sonunda bayram ile müjdelenirken bayram 13 Nisan birinci günü Perşembe gününe denk gelecek. 15 Mayısıs cumartesi son bulacak olan Ramazan Bayramı, toplamda 3 gün olacak. Yasakların gelme durumunda ise bayram tatili 4 gün olması bekleniyor.