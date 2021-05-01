Tam kapanma akaryakıt satışlarını % arttırdı

Koronavirüs tedbirleri gereği gidile 17 günlük tam kapanmaya dahil edilen bayram dolayı ile akaryakıt satışlarından artış görüldü. Türkiye geneli kullanılan ortalama benzin 8-10 milyon litre iken, motorin satışları 55-60 milyon litre günlük kullanılan akaryakıt olarak belirlendi.

Tam kapanma sürecinde vatandaşların evlerinden uzaklaşa isteği üzerine tatil beldelerine yoğun bil ilgi görüldü. İşte 17 günlük kapanmayı evde geçirmek istemeyenlerin yapmış olduğu seyahatler dolayısıyla akaryakıt da %25 orasında artışa neden oldu.

29 Nisan Perşembe günü akşam 19.00’ a kadar seyahat yapabileceklerin yoğun talebi üzerine 28 Nisan verileri benzin satışı 12 milyon litre ve motorin satışı 73,5 milyon litreydi.

Yapılan seyahatler sonrasında ki artış ise şu şekilde; benzin 13,6 milyon litre iken motorin 76,5 milyon litreye ulaştı. Tam kapanmadan bir gün önce yapılan yoğun seyahatler sonucunda akaryakıt artışı da görüldü.

Günlük akaryakıt miktarının epey üzerinde bir satış yapılarak 90 milyon litreyi aşıldı. Bayram öncesinde ve genellikle yaz aylarında görülen bu satış bu sefer de tam kapanma öncesi görüldü. Türkiye’de geçen sene kurban bayramında satılan akaryakıt ise 91,8 milyon litreye ulaşmıştı.