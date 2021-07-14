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Tam kapamalı sokağa çıkma yasağı gelebilir!

Türkiye'nin 38 ilinde görülen delta varyantı sonrası endişe büyüyor. Uzmanlar Ağustos ayında tam kapanmalı sokağa çıkma yasağının yeniden söz konusu olabileceğini ön görüyor.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 20:28
Tam kapamalı sokağa çıkma yasağı gelebilir!
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Türkiye’de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, son iki günün vaka tablosu herkesi korkuttu. Delta varyantının 38 ilde görülmesiyle virüs yeniden hızla yayılmaya başladı. Vefat sayısı her ne kadar azalsa da, geçtiğimiz haftalarda 5 binin altına inen vaka sayısı yeniden 6 bini aştı. Uzmanlar herkesi delta varyantı konusunda uyarmakla birlikte, tablonun aynı seyirde devam etmesi durumunda Ağustos sonunda yeniden kapanmaya gidilebileceğini ön görüyor.

Uzmanlar delta varyantı konusunda uyardı!

Uzmanlar, vatandaşları artan vaka sayılarına karşı delta varyantı konusunda uyarıyor. ABD’de iki doz Biontech aşısı olan 5 kişide delta varyantı görüldü ve bu kişilerden 3’ü hastalığı ağır geçirirken 2’si ise hayatını kaybetti. DSÖ’nün raporlarına göre delta varyantı şu an 108 ülkede tespit edildi ve bu varyantın diğerlerinden daha tehlikeli ve öldürücü olduğu belirtiliyor.

Bayramda virüs yayılacak

Yeni vaka tablolarını değerlendiren uzmanlar, tatil sezonunu açılmasıyla birlikte otellerde ve eğlence mekanlarında hareketliliğin arttığı ve bunun da virüsün yayılmasına olanak sağladığını söylüyor. Ayrıca yaklaşan kurban bayramı da virüsün yayılımını artıracak unsurlardan biri olarak görülüyor. Uzmanlar, vaka tablosunun bu şekilde devam etmesi durumunda ağustos ayının sonunda 4.dalganın yaşanabileceği ve bu nedenle kapanmaların, kısıtlamaların yeniden gündeme geleceğini düşünüyor.


Son Güncelleme: 14.07.2021 20:28
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Anahtar Kelimeler:
Tam KapanmaDelta Varyantı
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