Tam kapamalı sokağa çıkma yasağı gelebilir!

Türkiye’de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, son iki günün vaka tablosu herkesi korkuttu. Delta varyantının 38 ilde görülmesiyle virüs yeniden hızla yayılmaya başladı. Vefat sayısı her ne kadar azalsa da, geçtiğimiz haftalarda 5 binin altına inen vaka sayısı yeniden 6 bini aştı. Uzmanlar herkesi delta varyantı konusunda uyarmakla birlikte, tablonun aynı seyirde devam etmesi durumunda Ağustos sonunda yeniden kapanmaya gidilebileceğini ön görüyor.
Uzmanlar delta varyantı konusunda uyardı!
Bayramda virüs yayılacak
Yeni vaka tablolarını değerlendiren uzmanlar, tatil sezonunu açılmasıyla birlikte otellerde ve eğlence mekanlarında hareketliliğin arttığı ve bunun da virüsün yayılmasına olanak sağladığını söylüyor. Ayrıca yaklaşan kurban bayramı da virüsün yayılımını artıracak unsurlardan biri olarak görülüyor. Uzmanlar, vaka tablosunun bu şekilde devam etmesi durumunda ağustos ayının sonunda 4.dalganın yaşanabileceği ve bu nedenle kapanmaların, kısıtlamaların yeniden gündeme geleceğini düşünüyor.