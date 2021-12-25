Talimatı Erdoğan verdi! Pitbull saldıran minik Asiye Antalya'ya sevk edildi..

Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde oynarken 2 Pitbull köpeğinin saldırdığı ve ağır yaraladığı 4 yaşındaki Asiye Ateş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Küçük kızın tedavisinde doku nakli ihtiyacı doğması nedeniyle Asiye'nin tedavi gördüğü hastanenin yetkilileriyle iletişime geçen Erdoğan, küçük kızı gece saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevkini sağladı. Kafasındaki derilerde ve aynı zamanda kemiklerinde ciddi kayıp yaşayan minik Asiye, Erdoğan'ın talimatı ile birlikte Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol naklinin sahibi Prof. Dr. Ömer Özkan' a emanet edildi.

4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisinin devam ettiği hastanenin yetkilileri ile bir görüşme sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorları, küçük kızın ailesinin de onayını alarak Asiye'nin tedavisin, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın üstlenmesine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansı ile hastaneden alınan minik Asiye,Akdeniz Üniversitesi'ne sevk edildi. ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisine başlandı.

Kemik ve kafa derisinde yaşanan ciddi kayıplarla ilgili estetik operasyonlar yapılmasına karar verilen Asiye Ateş'in tedavi süreci ve sağlığıyla ilgili gelişmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yakından takip edileceği öğrenildi. Diğer taraftan ailenin maddi durumu ile ilgili de devletin kendilerine imkan sağlayacağı ve aileye 5 bin lira yol harçlığı verilmesinin hemen ardından tedavi sürecindeki barınma ve diğer tüm ihtiyaçları da devletin karşılayacağı öğrenildi.