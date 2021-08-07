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Talihsizce hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi!

Aleyna Çakır cinayetinden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un ölümüne neden olduğu Esra Hankulu'nun ailesi Hankulu'nun acı dolu hikayesini anlattı. Genç kadının 1 yaşında babasını kaybettiği öğrenilirken nişanlısının da bir trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 13:59
Talihsizce hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi!
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Ümitcan Uygun'un ölümüne neden olduğu belirlenen Esra Hankulu, baba ocağı olan Çankırı'nın Alıca Köyü'nde toprağa verildi. Burada ailesi  talihsiz genç kızın acı hikayesini anlattı.

Esra Hankulu 1 yaşındayken Ankara Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan babası Ahmet Hankulu'nun (25) 1997 yılında Moğan Gölü'ne düştüğü öğrenildi. Babasının cansız bedeninin 3 ay sonra bulunduğunu söyleyen Esra'nın ailesi, talihsiz kızın hep baba hasretiyle büyüdüğünü dile getirdiler. Ölmeden önce de babasının fotoğrafını sosyal medyada hesabından paylaşarak onu çok sevdiğini yazan Esra Hankulu'nun ölümünden 1 gün önce de arkadaşlarına babasının mezarına gideceğini söylediği öğrenildi.

Genç kızın cenazesi çok sevdiği babasının başucuna defnedilirken mezarın başına asılan gelin duvağı görenlerin yüreklerini dağladı.

Esra Hankulu'nun bundan tam 5 yıl önce Çankırı'da yaşadığı sırada çok sevdiği ve nişanlandığı sevgilisiyle evlilik hazırlığına başladığı ve  sevgilisinin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.


Son Güncelleme: 07.08.2021 13:59
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Anahtar Kelimeler:
Acı Hikayeümitcan UygunEsra Hankulu
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