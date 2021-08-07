Talihsizce hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi!

Ümitcan Uygun'un ölümüne neden olduğu belirlenen Esra Hankulu, baba ocağı olan Çankırı'nın Alıca Köyü'nde toprağa verildi. Burada ailesi talihsiz genç kızın acı hikayesini anlattı.

Esra Hankulu 1 yaşındayken Ankara Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan babası Ahmet Hankulu'nun (25) 1997 yılında Moğan Gölü'ne düştüğü öğrenildi. Babasının cansız bedeninin 3 ay sonra bulunduğunu söyleyen Esra'nın ailesi, talihsiz kızın hep baba hasretiyle büyüdüğünü dile getirdiler. Ölmeden önce de babasının fotoğrafını sosyal medyada hesabından paylaşarak onu çok sevdiğini yazan Esra Hankulu'nun ölümünden 1 gün önce de arkadaşlarına babasının mezarına gideceğini söylediği öğrenildi.

Genç kızın cenazesi çok sevdiği babasının başucuna defnedilirken mezarın başına asılan gelin duvağı görenlerin yüreklerini dağladı.

Esra Hankulu'nun bundan tam 5 yıl önce Çankırı'da yaşadığı sırada çok sevdiği ve nişanlandığı sevgilisiyle evlilik hazırlığına başladığı ve sevgilisinin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.